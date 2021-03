Emily D.: „Let Me Down Slowly“

27.03.2021 20:40 Uhr

Die 13-jährige Emily will mit einer emotionalen Version von „Let Me Down Slowly“ von Alec Benjamin die Herzen der „The Voice Kids“-Coaches höherschlagen lassen – mit Erfolg! Emily heimst drei Buzzer ein. Für welches Team wird sie sich nun entscheiden?