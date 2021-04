Emily vs. Rockzone vs. Ibrahim im Battle: „Big In Japan“

03.04.2021 22:51 Uhr

Das erste Battle in Team Steff steht an! Die Talente Ibrahim, Emily L. und die Band Rockzone rocken die „The Voice Kids“-Bühne mit „Big In Japan“ und kombinieren dabei auf einzigartige Weise die beiden Versionen des Songs, die von Alphaville und Guano Apes stammen. Nun muss Coach Stefanie eine sehr schwierige Entscheidung treffen, doch am Ende gibt es eine riesige Überraschung!