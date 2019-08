Montag, 5. August 2019 22:00 Uhr

Emma Watson ist schon seit einiger Zeit das Gesicht der UN-Kampagne „HeForShe“, doch nun hat sie ein weiteres Projekt angekurbelt. Mit einer Hotline für Opfer sexueller Belästigung am Arbeitsplatz in England will sie den Anrufern rechtliche Möglichkeiten und Hilfe bieten. Erfahrt hier, was der „Harry Potter“-Star dazu sagt.