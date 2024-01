Endgültiger Abschied? Ozzy Osbourne will noch zwei Konzerte geben

Redaktion Video | 23.01.2024, 10:27 Uhr

Geht Ozzy Osbourne endgültig in den Ruhestand? Ehefrau Sharon hat nun angekündigt, dass der an Parkinson erkrankte Musiker noch zwei Abschiedskonzerte geben will.