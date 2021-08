Erics Kontaktanzeige: So wie meine Mutter sollte sie sein

25.08.2021 20:46 Uhr

Erics Verführungskünste bei Döner und Netflix wurden bereits an Tag 1 auf der Raumstation lautstark diskutiert. Doch der selbsternannte Frauenheld zeigt sich nun an Tag 20 geläutert: Er hätte gerne eine feste Freundin. Er braucht jemanden, der ihn unterstützt. Am liebsten sollte sie so sein, wie seine Mutter. Ob das so gut ankommt bei der Zukünftigen?