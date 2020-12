19.12.2020 11:56 Uhr

Ethikrat-Professor fordert knallhart: Keine Beatmung für Impfgegner

In einem Brandbrief an die Impfgegner hat Humangenetiker Prof. Dr. Wolfram Henn eine klare Ansage gemacht: Wer sich nicht impfen lassen will, soll auf ein Intensivbett verzichten.