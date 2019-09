Nilam Farooq ist seit dem 26. September im Kino zu hören, denn sie ist als Synchronstimme in „Everest: Ein Yeti will hoch hinaus“ mit an Bord. Mit uns sprach sie im Interview dazu darüber, wie sie heute zu YouTube steht. Zuletzt war sie 2018 in ihrem Vlog aktiv. Mehr erfahrt ihr hier!

