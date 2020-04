Bei „Germany’s next Topmodel“ erreichte Julia P. einen guten elften Platz. Doch das Ende der Reise kam für die 17-Jährige überraschend und so scheint es, als habe sie deswegen noch immer mit Heidi Klums Entscheidung zu kämpfen. Erfahrt hier, was uns Julia im „itsintv.de“-Interview über ihr Aus verriet.

