Ex GNTM-Kandidatin Katharina: rechnet mit Modelsendung ab

17.06.2021 12:08 Uhr

Katharina Wandrowsky nahm an der zehnten Staffel von „Germany’s next Topmodel“ teil und konnte daraufhin leider keine große Karriere starten. Den Grund dafür nannte sie nun in einem YouTube-Video. Darin rechnet sie mit der Modelsendung ab.