Ex-GNTM-Kandidatin Liliana: Verknallt in Gastjuror Thomas Hayo?

21.05.2021 12:00 Uhr

Bei „Germany’s next Topmodel“ lernen die GNTM-Kandidatinnen nicht nur von Heidi Klum, sondern auch von den wechselnden Gastjuroren. Kürzlich war Creative Director Thomas Hayo in der beliebten Castingshow dabei und von dem konnte Ex-Kandidatin Liliana offenbar eine wichtige Lektion fürs Leben lernen. „itsintv.de“ verriet sie im Interview zudem, dass sei einen „Mini-Crush“ auf Thomas Hayo hat. Ist sie etwa in ihn verknallt?