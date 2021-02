Ex-GNTM-Kandidatin Mira: DARUM verließ sie die Show freiwillig

26.02.2021 16:13 Uhr

Sie ist nicht die erste, die „Germany’s next Topmodel“ in diesem Jahr auf eigenen Wunsch verlassen hat. In der Folge vom 25. Februar 2021 war es GNTM-Kandidatin Mira, die aus freien Stücken Abschied nahm. Mit „itsintv.de“ sprach sie über ihre Entscheidung und verriet auch, wem sie zuerst davon erzählte.