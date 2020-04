Ihr Weg bei GNTM endete in der vergangenen Folge. Die Erinnerungen an die Zeit wird Ex-Kandidatin Johanna aber sicherlich in Ehren halten. Aber was passierte eigentlich, wenn die Kamera mal nicht draufhielt? Im Interview verriet uns das Curvy Model, dass sie und die anderen Mädchen sich gerne die Zeit mit dem Spiel „Lügen“ vertrieben haben. Wer dabei eine besonders gute Figur machte, verriet sie uns auch.

