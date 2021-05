Ex-GNTM-Kandidatin verrät: SO läuft ein Morgen im Model-Loft ab

27.05.2021 07:00 Uhr

Bei „Germany’s next Topmodel“ haben die Kandidatinnen bekanntermaßen gemeinsam in einem Loft gewohnt. Dabei war die Zeit jedoch wohl nichts für Morgenmuffel. So verriet Ex-GNTM-Kandidatin Yasmin im Interview mit „itsintv.de“ jetzt, wie die Girls geweckt werden.