Ex-GZSZ-Star jobbt jetzt im Impfzentrum

25.05.2021 09:41 Uhr

Jahrelang spielte Raphaël Vogt als Nico Weimershaus eine Hauptrolle in der Daily Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Nun leistet er in der Corona-Krise einen wichtigen Beitrag. Der Schauspieler jobbt in einem Berliner Impfzentrum.