Ex-Kandidatin Ana vermutet: Wird SIE GNTM 2021 gewinnen?

05.05.2021 08:54 Uhr

Das große Finale der aktuellen Staffel „Germany’s next Topmodel“ ist zum Greifen nahe. Doch bevor am 27. Mai 2021 die letzte Folge ausgestrahlt und eine Siegerin gekürt wird, fragte „itsintv.de“ bei Ex-Kandidatin Ana nach, wer in ihren Augen das Rennen machen wird und GNTM 2021 gewinnt.