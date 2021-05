Ex-Kandidatin Elisa: Soll GNTM zukünftig SO werden?

01.05.2021 09:00 Uhr

Ihre Reise bei „Germany’s next Topmodel“ endete bereits. Da sie den zehnten Platz belegte, konnte Ex-Kandidatin Elisa jedoch einige Challenges der diesjährigen Staffel mitnehmen. Aber wie sehr spiegeln diese Aufgaben die wahre Modelwelt wider? „it’s in TV“ hakte bei der Dortmunderin nach, die erklärte, wie GNTM in ihren Augen zukünftig aussehen sollte.