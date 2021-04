Ex-Kandidatin Elisa spricht über Corona am GNTM-Set

24.04.2021 10:00 Uhr

Im Zuge ihrer Teilnahme an der Castingshow „Germany’s next Topmodel“ erkrankte Kandidatin Elisa an Corona. Wie das für die Zehntplatzierte war und welche Auswirkungen das Virus auf ihre Leistungen am GNTM-Set hatte, hat sie im Interview mit „itsintv.de“ verraten.