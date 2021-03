Exklusiv vorab: 4 Buzzer – Michel erntet für „Supercalifragilisticexpialidocious“ Standing Ovations

21.03.2021 10:42 Uhr

Der 12-jährige Michel aus Hamburg haut die „The Voice Kids“-Coaches in seiner Blind Audition mit dem anspruchsvollen Mary-Poppins-Song „Supercalifragilisticexpialidocious“ aus den Socken. Schon die ersten Takte bringen Michi Beck, Smudo & Co. in ihren roten Sesseln zum Tanzen und Anfeuern! Schau dir den Auftritt aus Folge 5 jetzt exklusiv vorab online an!