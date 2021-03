Exklusiv vorab: Constance macht die Coaches mit „Rise Lika a Phoenix“ sprachlos

27.03.2021 23:02 Uhr

Diese Performance macht die Coaches sprachlos! „The Voice Kids“-Talent Constance singt in ihrer Blind Audition den Song „Rise Lika a Phoenix“, mit dem Conchita Wurst beim Eurovision Song Contest 2014 für Furore sorgte. Constance packt mindestens so viel Power in das Lied wie im Original und die Coaches kommen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Jetzt exklusiv vorab sehen!