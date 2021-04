Exklusiv vorab: Die Battles – Constance, Ben & Elisa mit „Skyfall“

03.04.2021 22:55 Uhr

Das Battle der Power-Stimmen: Vierer-Buzzer Constance tritt gegen Elisa und Ben an. Schau dir ihren überwältigenden Auftritt mit dem Song „Skyfall“ von Adele jetzt exklusiv vorab online an! Welches der drei Talente aus Team Michi & Smudo es in die Sing-Offs schafft, erfährst du in der neuen Folge „The Voice Kids“ am Samstag um 20:15 Uhr in SAT.1.