Exklusiv vorab: Die Battles – Jellina, Michel & Adriano mit „Probier’s mal mit Gemütlichkeit!“

03.04.2021 22:56 Uhr

Das sind die Battles von „The Voice Kids“ 2021! Schau dir jetzt exklusiv vorab den magischen Auftritt von Michel, Adriano und Jellina mit dem Song „Probier’s mal mit Gemütlichkeit!“ aus dem Film „Das Dschungelbuch“ an. Welches Talent es in die nächste Runde schafft, erfährst du am Samstag um 20:15 Uhr in SAT.1.