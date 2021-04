Exklusiv vorab: Die Chancen stehen 1 zu 3!

10.04.2021 23:00 Uhr

In den Battles müssen die Coaches noch einmal alles aus ihren Kids rauskitzeln. Denn alle haben ein großes Talent und viel Potenzial. Wer rockt im Ring voll ab und wer schafft es in die Sing-Offs? All das siehst du am Samstag um 20:15 Uhr in SAT.1.