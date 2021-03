Exklusiv vorab: Die Coaches machen sich bereit für die letzte Blind Audition

27.03.2021 23:02 Uhr

Es ist soweit: Die Blind Auditions der neunten Staffel gehen in die letzte Runde! Die letzten Plätze in den Teams werden vergeben, doch die Coaches müssen weise entscheiden und genau überlegen, wann sie buzzern und wann nicht. Wie die Entscheidungen ausfallen, erfährst du bei „The Voice Kids“ am Samstag um 20:15 Uhr in SAT.1.