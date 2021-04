Exklusiv vorab: Girlpower in den Battles – Kiara, Michelle & Leila mit „Ho Hey“

17.04.2021 22:56 Uhr

Kiara, Michelle und Leila legen in ihrem Battle mit „Ho Hey“ einen unvergleichbaren Auftritt hin. Schau ihn dir jetzt exklusiv vorab in voller Länge online an! Wer von ihnen es damit in die Sing-Offs schafft, siehst du am Samstag um 20:15 Uhr in der neuen Folge „The Voice Kids“ 2021 in SAT.1.