Exklusiv vorab: Mit dem Fast Pass ins Finale!

03.04.2021 22:56 Uhr

Ring frei für die Battles! Das erste Talent hat es bereits ins Finale von „The Voice Kids“ 2021 geschafft, nun kämpfen noch mehr fantastische Stimmen um den Einzug in die nächste Runde. Wer wird es in die Sing-Offs schaffen, mit welchen Steal Deals mischen die Coaches ihre Teams auf und welche Kids dürfen mittels Fast Pass direkt ins Finale? Das und mehr siehst du am Samstag um 20:15 Uhr in der neuen Folge von „The Voice Kids“ 2021!