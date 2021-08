Fahrrad-Kontrollen in Berlin

11.08.2021 18:00 Uhr

Seit der Pandemie ist die Zahl der Fahrradfahrer um 22 Prozent gestiegen. Leider haben damit auch die Anzahl an Verkehrsverstößen und Unfällen zugenommen. Die Polizei in Berlin will das Problem mit stärkeren Kontrollen in den Griff bekommen. Wir haben die Beamten begleitet.