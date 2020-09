18.09.2020 12:12 Uhr

Fans spekulieren: Versteckt P!nk einen Babybauch?

P!nk performte am Mittwoch zusammen mit Keith Urban ihren gemeinsamen Song „One Too Many“ bei den „Academy of Country Music Awards“. Seither spekulieren Fans, ob die „Who Knew“-Interpretin einen Babybauch unter ihrer weiten Kleidung versteckt hat.