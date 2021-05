Fata Hasanovic verrät: Es gibt Spitzel bei GNTM

27.05.2021 13:16 Uhr

Fata Hasanovic hat gegenüber „Promiflash“ verraten, dass es Spitzel bei „Germany’s next Topmodel“ gibt. Diese sind offenbar bisher in der Modelvilla unterwegs gewesen. Doch war es auch bei GNTM 2021 so? Details im Video.