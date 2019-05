Dienstag, 14. Mai 2019 22:00 Uhr

Florian Silbereisen hat bekanntlich als Kapitän auf dem Traumschiff angeheuert. Ab Weihnachten können wir den Schlagersänger und Ex von Helene Fischer in der ZDF-Serie bewundern. Nun hat der 37-Jährige einen Glücksbringer für sein „Traumschiff“-Debüt an die Seite gestellt bekommen und zwar BVB-Fußballprofi Roman Weidenfeller. Details verraten wir euch hier.