Flutkatastrophe in Deutschland: „ZDF-Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel ruft zu Spenden auf

19.07.2021 14:40 Uhr

In Anbetracht des Hochwasser-Notstands in Deutschland zeigte „ZDF-Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel sich erschüttert. Doch sie richtete auch aufbauende Worte an die Zuschauer:innen.