Frisur oder Oberteil? Cate Blanchett überrascht mit außergewöhnlichem Outfit

Redaktion Video | 30.09.2024, 12:53 Uhr

Auf dem roten Teppich präsentiert Schauspielerin Cate Blanchett gerne ihren raffinierten Modestil. Zur Premiere der Komödie „Rumours“ erschien die 55-Jährige an der Seite von Co-Star Denis Ménochet nun in einem durchaus außergewöhnlichen Look.