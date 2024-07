Für 21 Euro: Phillip Lahm lässt Fans in seiner Villa übernachten

Redaktion Video | 30.07.2024, 11:40 Uhr

Philipp Lahm bietet eine Übernachtung in seiner Villa am Tegernsee für 21 Euro an. Seine Gäste erhalten zwei signierte Trikots von ihm und fahren danach zu einem Bundesliga-Spiel.