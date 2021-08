Für Dianas Skandalinterview: BBC zahlt 1,76 Mio. an William und Harry

17.08.2021 14:35 Uhr

Ein Interview mit Prinzessin Diana hat vor 26 Jahren die britische Monarchie erschüttert. Jetzt sorgte es erneut für Wirbel. Diana hatte sich 1995 den Fragen des britischen Journalisten Martin Bashir gestellt und in der BBC-Reportage „An Interview with H.R.H. the Princess of Wales“ schockierende Einblicke hinter die Fassade ihrer royalen Wirklichkeit gewährt.