Für ihre Rolle in „Baywatch“: Carmen Electra zum Abnehmen gezwungen

Redaktion Video | 05.09.2024, 18:17 Uhr

Von 1997-1998 schlüpfte Carmen Electra in die Rolle der Lani McKenzie in der Kultserie „Baywatch„. In einem Interview mit dem US-amerikanischen Nachrichtenportal „Extra TV“ blickte die Schauspielerin nun auf die Zeit zurück und verriet, dass sie damals von den Produzenten zum Abnehmen gedrängt wurde.