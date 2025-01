Ganze Familie jubelt: Demi Moore gewinnt mit 62 ersten Golden Globe

Redaktion Video | 06.01.2025, 16:29 Uhr

Hollywood-Ikone Demi Moore schafft, was ihr 45 Jahre lang verwehrt blieb: Sie gewann am Sonntagabend ihren ersten Golden Globe. Zuhause fieberte ihre Familie am Fernseher mit – und der Moment, als Demi den Preis entgegen nahm, ging sofort viral.