Sonntag, 4. August 2019 22:00 Uhr

Cole und Dylan Sprouse feierten am 4. August ihren Geburtstag. Natürlich gab es von ihren Girls, Barbara Palvin und Lili Reinhart, auch Glückwünsche an die Zwillinge. Was das Model und die Schauspielerin zu sagen hatten, zeigen wir euch hier.