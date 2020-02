Victoria Justice ist, an der Seite von Ariana Grande, in der Serie „Victorious“ bekannt geworden. Doch seitdem sind schon einige Jahre vergangen. Zur Feier ihres 27. Geburtstags am 19. Februar werfen wir einen Blick auf ihre Karriere und ihre aktuellen Verpflichtungen. Details gibt es hier.

