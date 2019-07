Mittwoch, 3. Juli 2019 22:00 Uhr

Lässige Surfer gab es in den 90er Jahren nicht nur in Kalifornien, sondern auch in Sankt Peter-Ording! Am Strand des Seebads wurde die Serie „Gegen den Wind“ gedreht. Die Schauspieler Hardy Krüger junior und Ralf Bauer wurden zu Schwiegermutter-Lieblingen. Wie es für sie und die anderen Stars aus „Gegen den Wind“ weiterging, verraten wir euch im Video!