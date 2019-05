Montag, 27. Mai 2019 22:00 Uhr

Am 17. März veröffentlichte die ehemalige GNTM-Kandidatin Zoe ein Bild von sich, auf dem sie arg abgemagert aussah und sogar an einem Tropf hing. Nachdem sich ihre Follower daraufhin Sorgen um die 19-Jährige machten, äußerte sich nun ihre Freundin und ehemalige „Germany’s Next Topmodel“-Konkurrentin Sally dazu. Erfahrt hier mehr!