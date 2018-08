Freitag, 24. August 2018 07:53 Uhr

Auffällige Piercings sind bei den Stars auf dem roten Teppich wirklich selten. Doch inzwischen tauchen immer wieder Promis, wie die Schauspielerinnen Lucy Hale oder auch Kate Hudson, mit einem besonders auffälligen Schmuck am Ohr auf. Was hinter diesem neuen Trend steckt, erfahrt ihr in unserem Video.