Germany’s next Topmodel 2021: Sieg war für Alex eine Bestimmung

30.05.2021 08:00 Uhr

Alex hat es geschafft: Sie ist „Germany’s next Topmodel 2021“! Die 23-Jährige hat jetzt im Interview mit „it’s in TV“ über ihren Sieg gesprochen und verraten, dass es für sie eine Bestimmung gewesen sei, in Heidi Klums Show siegreich zu sein.