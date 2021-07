Gestatten, Hazel Moder: So schön ist Julia Roberts‘ Tochter!

15.07.2021 20:40 Uhr

Was für eine Entwicklung! Aus dem kleinen Mädchen von einst ist eine hübsche junge Frau geworden. Bei den Filmfestspielen in Cannes begeistert der Teenager mit einem wunderbar natürlichen Look.