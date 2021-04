Giada vs. Emily D. vs. Chris im Battle: „If The World Was Ending“

24.04.2021 20:41 Uhr

Das letzte Battle in Team Wincent besteht aus Giada, Chris und Emily. Coach Wincent möchte, dass sie all ihre Emotionen in den Song „If The World Was Ending“ von JP Saxe feat. Julia Michaels stecken und all das fühlen, was der Song aussagt. Und das gelingt ihnen im „The Voice Kids“-Ring, als hätten sie nie etwas anderes gemacht!