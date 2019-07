Montag, 1. Juli 2019 22:00 Uhr

Schon seit sie neun Jahre alt ist, steht Kylie Jenner für „Keeping Up with the Kardashians“ vor der Kamera. Das Reality-Sternchen steht also schon mehr als ihr halbes Leben lang in der Öffentlichkeit. Deshalb weiß die 21-Jährige nicht, was Privatsphäre ist. Wird diese Erfahrung auch ihre Tochter Stormi machen? Mehr dazu erfahrt ihr hier!