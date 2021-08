Gitta: „Ein Guru hat mir mein ganzes Geld abgeknöpft“

18.08.2021 20:25 Uhr

Wie wir in den letzten Tagen erfahren haben, ist Gitta nicht mit all ihren Lebensentscheidungen zufrieden. So ist sie in der Vergangenheit auch in die Fänge eines Gurus geraten, dem sie ihr ganzes Hab und Gut überließ. Diese Episode in ihrem Leben endete sogar mit einer Privatinsolvenz, wie sie unter Tränen berichtet.