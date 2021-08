Glamouröser Auftritt von Heidi & Leni Klum in Venedig

30.08.2021 14:25 Uhr

Heidi und Leni Klum legten einen glamourösen Auftritt in Venedig hin. Denn hier präsentierte sich das Mutter-Tochter-Gespann in tollen Glitzer-Outfits und zog so alle Blicke auf sich. Leni Klum stellte zudem ihr Talent als Model ein weiteres Mal unter Beweis.