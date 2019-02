Donnerstag, 21. Februar 2019 23:00 Uhr

Heidi Klum ist aktuell alles andere als zufrieden mit den Kandidatinnen von „Germany’s next Topmodel“. Die Chefjurorin hat in der vergangenen Folge sogar mehrfach ihrem Ärger Luft gemacht und den Mädchen Ansagen gemacht. Was das Problem war, zeigen wir euch hier.