GNTM 2021: Ab in die Top 10, oder nicht?!

14.04.2021 18:00 Uhr

Wer schafft es in diesem Jahr in die Top 10 von #GNTM? Elf Kandidatinnen sind noch dabei. Heißt: Für eine der Topmodel-Anwärterinnen ist in dieser Woche die Reise vorbei. Wer kann sich einen Platz der besten zehn ergattern?