GNTM 2021: Das sind die Halbfinalistinnen

13.05.2021 23:01 Uhr

Nur noch sechs Kandidatinnen sind im Rennen für „Germany?s Next Topmodel“. Bevor es zur großen Entscheidung in der Final-Show am 27. Mai kommt, stellen wir euch hier nochmal die außergewöhnlichen Mädels vor.