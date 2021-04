GNTM 2021: Die Sammelleidenschaften der Kandidatinnen

15.04.2021 18:00 Uhr

Bei den #GNTM-Kandidatinnen geht es in dieser Woche nur um ein Thema: Socken. Warum vor allem Liliana nicht genug von schicker Fußbekleidung haben kann, was die anderen Mädchen dazu sagen und was diese sammeln, zeigen wir im Video.